Rara na noite, Eliana surpreende no The Town

Ao contrário das celebridades “arroz de festa”, que estão em todas, ou pedindo convites, ou em negociação com marcas, Eliana não é de dar pinta em qualquer lugar. A apresentadora surpreendeu ao chegar no The Town, diretamente na área vip, onde foi direcionada para o chamado vipão – o local onde as celebridades mais badaladas ficam para assistir aos shows. Muito simpática, ela atendeu a pedidos de fãs que queriam tirar uma selfie com ela pelo caminho, além de falar rapidamente com a imprensa. “Estou muito feliz de estar aqui, é um evento que movimenta a cidade. Ver gente feliz também me deixa feliz”, disse a apresentadora esbanjando sua simpatia por onde passou. A apresentadora esteve no evento, acompanhada do namorado, o ex-diretor do Domingão do Faustão, Adriano Ricco.

