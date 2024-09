Quem tem acesso à praça de alimentação exclusiva do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma praça de alimentação com vários food trucks localizada em uma área restrita da Cidade do Rock, no Parque Olímpico, serve de ponto de encontro para pessoas credenciadas que trabalham nos bastidores do Rock in Rio. O local tem um telão de alta definição exibindo os shows ao vivo ao longo da noite. O ponto de encontro já é considerado um local de azaração entre os funcionários do backstage. Hot dog, pizzas, além de outras comidas de rápido consumo são vendidos a preços bem mais em conta do que nas praças de alimentação abertas ao público dentro do local do evento.