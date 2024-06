Quem mais pareceu feliz com ida de Eliana para a TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após confirmar a ida para a TV Globo nesta quinta-feira, 27, após 15 anos no SBT, Eliana visitou os estúdios da emissora carioca. Entre as mensagens carinhosas que recebeu sobre a chegada na nova empresa, uma chamou atenção dos fãs da apresentadora. Marcos Mion, contratado pelos Marinho em 2021, celebrou o momento de Eliana. “Quantas noites a gente passou conversando e eu sempre falei “calma! É só uma questão de tempo! Porque é uma contratação óbvia”! Você é uma das melhores e maiores da história da TV brasileira e é aqui que você tem que estar! Vem logo! Adorei ver o crachazola sendo perpetuado”, escreveu no Instagram. Quando era novato no canal, o apresentador compartilhou nas redes sociais diversos momentos de entusiasmo no novo trabalho, inclusive com fotos do seu crachá.