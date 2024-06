A reação de famosos com a contratação de Eliana na TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eliana, que deixou o SBT após 15 anos, teve o novo vínculo profissional confirmado na manhã desta quinta-feira, 27. Ela publicou um vídeo em que aparece saindo de casa, se despedindo dos filhos, e pegando seu crachá da TV Globo. A chegada da apresentadora na emissora gerou repercussão entre os famosos. Ana Maria Braga e Luciano Huck foram alguns a deixar comentários na publicação de Eliana. Os próximos passos da carreira dela serão revelados no Fantástico de domingo, 30. A princípio, ela apresentará a próxima edição do reality The Masked Singer, no lugar de Ivete Sangalo.

“Que linda! Bem-vinda. Amei essa notícia. Vou te ligar”, escreveu Ana Maria Braga. “Seja muito bem-vinda. Que seja o começo de um ciclo de felicidade e realizações. O Domingão te espera”, desejou Huck. “Que linda! Estamos juntas mais uma vez. Bem vinda, Li!”, comemorou Maisa, recém-contratada da TV Globo. “Maravilhosa demais. Brilha muito nossa estrela Eliana. Você merece toda a felicidade”, disse Sabrina Sato. “Quantas noites a gente passou conversando e eu sempre falei “calma! É só uma questão de tempo! Porque é uma contratação obvia”! Você é uma das melhores e maiores da história da tv brasileira e é aqui que você tem que estar! Vem logo! Adorei ver o crachazola sendo perpetuado”, escreveu Marcos Mion.

Já Celso Portiolli, ex-colega de trabalho da apresentadora no SBT, publicou um vídeo que dividiu opiniões nas redes sociais. No registro, ele imita Eliana, porém, ao invés da logo da emissora dos Marinhos, ele colocou a do SBT. Com a repercussão negativa, ele se pronunciou em seus stories do Instagram. “É brincadeira, gente, ela está valorizando a emissora que ela foi, está realizando um sonho e eu estou realizando um sonho de ter sete horas no domingo, eu também não posso celebrar? Sabe o que é isso? Ter sete horas no domingo, depois de 30 anos trabalhando na mesma empresa”, disse ele.