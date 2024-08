Quem é Roque, fiel escudeiro de Silvio Santos no SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Como muitos talentos pioneiros da televisão, a trajetória de Gonçalo Roque, 87, conhecido como Roque, teve início nas rádios na década de 1950. Ele trabalhou na Rádio Nacional, onde foi boy e atuou no setor de protocolo, auxiliando na portaria e entregando cartas. Nas horas de folga, ajudava no programa de Manoel de Nóbrega (1913-1976) e, por meio dele, conheceu Silvio Santos. Quando o apresentador fundou o SBT, Roque foi registrado como funcionário “número 1” da emissora. Antes disso, o famoso diretor de auditório passou pela TV Globo, trabalhando com Chacrinha (1917-1988), e pela Band, comandando a plateia do Perdidos da Noite, liderado por Faustão.

Nas redes sociais, o fiel escudeiro de Silvio Santos, lamentou a morte do apresentador. “Hoje é um dia de uma dor que eu nunca pensei que sentiria. Perdi não só um patrão, mas um grande amigo, um companheiro de décadas de trabalho, risadas e histórias. O Silvio sempre foi mais do que um chefe; ele era um mestre, alguém que ensinava com um sorriso, que acreditava na simplicidade e no valor das pessoas. Desde o início, lá nos anos 60, quando comecei a trabalhar ao lado dele, nunca imaginei que viveríamos tantas coisas juntos. Vi ele transformar a televisão brasileira, vi ele encantar gerações, e tive a honra de estar ao seu lado em cada momento. Silvio tinha essa luz, essa capacidade única de fazer todos se sentirem especiais, desde os colegas de trabalho até o público que o acompanhava em casa. Hoje, o palco está mais vazio, o SBT perdeu seu brilho maior, e o Brasil, um dos seus maiores ícones. Mas, para mim, a perda é ainda maior. Perdi um irmão de vida. Vou sempre lembrar com carinho das brincadeiras, dos conselhos e de tudo que aprendi ao lado desse homem extraordinário. Silvio, obrigado por tudo, toda a minha vida devo a você, seu exemplo e seu legado estarão sempre vivos em mim e em todos aqueles que tiveram o privilégio de te conhecer e trabalhar ao seu lado”, escreveu.