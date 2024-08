Globo muda toda a programação para homenagear Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em homenagem à contribuição de Silvio Santos à comunicação e à TV brasileira, a Globo terá uma programação especial neste fim de semana. Na noite deste sábado, 17, a TV Globo exibe um Globo Repórter especial sobre histórias da vida e da carreira do apresentador, que estava previsto ir ao ar em dezembro, no aniversário de Silvio . Após o Globo Repórter, a programação segue com Estrela da Casa e Altas Horas.

Desde que a morte do apresentador foi confirmada, na manhã deste sábado, a TV Globo abriu espaço para o jornalismo ao vivo, com um plantão comandado por Zileide Silva já no É de Casa. O Jornal Hoje será estendido e o Caldeirão com Mion vai ao ar, com entradas em todos os intervalos do plantão do Jornal Nacional, com Renata Vasconcellos e Cesar Tralli trazendo as últimas atualizações, informações e repercussões da morte do apresentador. O Globo Esporte e a Edição Especial estão cancelados.