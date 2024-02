Quem está à frente dos camarotes mais badalados da Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os camarotes da Marquês de Sapucaí reúnem celebridades, influenciadores e marcas de empresas dispostas a faturar nos dias de folia. Com mordomias que vão de massagens a espaços para maquiagem, além de bufê de chefs renomados e shows particulares, os convidados dividem território com quem está disposto a pagar pelas regalias em pontos privilegiados do sambódromo. A coluna selecionou os sete principais camarotes e conversou com quem está à frente de cada um deles. Em comum, uma coisa é certa: eles são os donos de telefones que mais tocam neste pré-carnaval.

CAMAROTE N1 – Localizado no setor 2 da Marquês de Sapucaí, passa a ocupar uma área total de 3.800 mil metros quadrados, o que representa expansão de cerca de 40% nos três andares que o compõem. O investimento tem como objetivo oferecer mais conforto ao público, estimado em 3.500 pessoas por dia, por meio de uma nova disposição dos palcos, ativações e espaços instagramáveis dos parceiros da edição, além das áreas gastronômicas, bares e estações de auto serviço. A diversão será comandada por nomes como João Gomes, Xande de Pilares, Orochi e L7nnon, Dudu Nobre. As musas serão Sabrina Sato, Anitta e Silvia Braz.

“Na 33ª edição, priorizamos a necessidade de buscar a melhor qualidade e conforto ao nosso público. Investimos em uma forte geração de conteúdo por meio de nosso canal proprietário, o Canal Clube Nº1, que amplifica a abrangência do evento nas redes sociais, visando impactar um público ainda maior”, diz Marcio Esher, sócio e diretor de negócios e marketing da Holding Clube.

CAMAROTE ALLEGRIA – Localizado no setor 11, na Marquês de Sapucaí, o espaço com estrutura renovada se prepara para receber quase 20 mil pessoas ao longo dos oito dias. Com área espaçosa de 1.600 metros quadrados, a edição deste ano traz planta totalmente nova. A programação conta com nomes como Pedro Sampaio, Diogo Nogueira e Belo. Além disso, o serviço conta com open bar premium, buffet de comida japonesa do Temakeria & Cia e menu do Portal do Sabor.

“Esse ano a gente projeta um espaço bem mais otimizado. Crescemos em área de público, dando mais conforto com uma nova estrutura de cenografia e visual carnavalesco mais elaborado. Nossa frisa está maior, o que permite conforto para assistir aos desfiles. Outro ponto forte é o cardápio de catering, ainda melhor”, diz Gabriel Lobo, um dos sócios do Allegria.

CAMAROTE NOSSO – É um dos maiores da Marquês de Sapucaí, indo para seu sexto ano. Desta vez, o espaço ultrapassa 3 mil metros quadrados, e conta, pela primeira vez, com uma atração internacional: o astro colombiano J Balvin. Entre outros destaques estão: Anitta, Léo Santana, MC Cabelinho, Pocah, Belo e Gloria Groove. O menu é assinado pelo restaurante Capim Santo, comandado pela chef Morena Leite. Serão cinco dias de festa, entre grupos de acesso, especial e desfile das campeãs, com open bar e open food, além de transfer de ida e volta em todos os dias. O grupo Reserva é um dos patrocinadores, com um espaço de ativação que remonta a praias cariocas.

Continua após a publicidade

“O Carnaval é a maior festa do planeta. O objetivo do Nosso Camarote é potencializar isso e proporcionar uma experiência inesquecível. Investimos em uma estrutura que deixe a noite de cada uma das pessoas que passarem por lá em algo marcante, para sempre lembrado”, diz a empresária Carol Sampaio.

RIO PRAIA – Em frente ao segundo recuo das baterias, o folião do camarote pode desfrutar de um espaço de 1.400 metros quadrados, dividido em três andares (lounge, área principal e área premium). Acusticamente preparado para que as apresentações das escolas de samba sejam o destaque, o espaço conta também com um cronograma de shows. No line up, nomes como Ferrugem, É o Tchan, Belo, Xande de Pilares e Pixote.

“Em 2022 tivemos, sem dúvida, o carnaval da superação, com o país saindo de uma crise em que o setor de entretenimento foi um dos mais afetados. Em 2023 fizemos um grande espetáculo dentro e fora da avenida, consolidando o Rio Praia como referência ao público. Agora, com serviço de ponta, conseguimos manter um padrão de excelência muito alto e nossa filosofia é proporcionar experiências ímpares ao cliente que, como nós, ama verdadeiramente este, que é o maior espetáculo da Terra”, diz Alan Victor, relações públicas do espaço.

Continua após a publicidade

CAMAROTE KING – Localizado no centro da Marquês de Sapucaí, no Setor 8, próximo ao segundo recuo da bateria. Os três andares climatizados contam com elevador, rampa de acesso à área das frisas e diversos ambientes que proporcionam aos foliões uma experiência única. Entre os diferenciais, o camarote terá cafeteria no hall das escadas, entrada exclusiva por reconhecimento facial, elevador nos três andares e transfer ida e volta.

“Escutamos o cliente e procuramos sempre melhorar. Trabalhamos para que tudo funcione bem. Sabemos que quem vem para o Carnaval quer se divertir e também acompanhar todas as escolas”, diz a empresária Lilian Martins que, ao lado do irmão Joãozinho King, comanda o espaço.

CAMAROTE MAR – Nesta edição, o espaço funcionará desde o primeiro dia de desfiles, com uma experiência all inclusive com open bar, open food, meeting point, transfer, espaço beleza e o line up diversificado com nomes do samba, funk, pagode: como Mumuzinho, Ferrugem e Buchecha. Dono da maior varanda da Avenida, com 60 metros de frente, e uma das maiores frisas, o Mar fica posicionado exatamente no meio da pista, no setor 6.

“Entre os principais diferenciais, destaco a equipe que faz acontecer. Não só investimos na mão de obra qualificada, como no bem estar dos colaboradores e prestadores. Nosso objetivo é sempre melhorar ano a ano. No Mar, nossa prioridade é valorizar a cultura do Carnaval”, diz o empresário Marcelo Viana, dono do espaço.

FOLIA TROPICAL – Com 11 anos na avenida, o camarote é reconhecido por levar grandes nomes da MPB para o seu palco. Com três mil metros quadrados localizado no setor 6, também conta com transfer exclusivo para chegar na avenida com saídas da Zona Sul e da Barra da Tijuca. Entre as atrações confirmadas estão: Ferrugem, Maria Rita, Jorge Aragão, Elba Ramalho e Timbalada.

Continua após a publicidade

“Em 2024 estamos com quase 100% de ocupação, sem perder a qualidade, que é o nosso legado. Prezamos pela diversidade na equipe contratada e também com os artistas que se apresentam, isso faz toda diferença. Estamos ansiosos para iniciar as festividades”, diz o Mickael Noah, proprietário com a mãe Agnes Mendonça.