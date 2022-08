Quem é Wilker Leão, o youtuber agredido por Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O youtuber Wilker Leão é advogado e cabo da reserva do Exército Brasileiro, onde atuou como auxiliar da Assessoria Jurídica da Secretaria de Economia e Finanças. Foi ele o responsável por levar Bolsonaro (PL) às vias de fato. O presidente se irritou com o rapaz e o puxou pela gola da camiseta na portaria do Palácio da Alvorada nesta quinta-feira, 18. Antes de ir à Base Aérea, Bolsonaro parou o carro para conversar com apoiadores. Foi quando o youtuber o chamou de “vagabundo”, “covarde”, “safado” e “tchutchuca do Centrão”. Bolsonaro saiu do carro e foi atrás do influenciador, conforme noticiado primeiramente pelo G1.

O militar já havia questionado, em meio a bolsonaristas, uma declaração em que o presidente desdenhava sobre “”a realidade de cabos e soldados no quartel”. O vídeo alcançou mais de 2,5 milhões de visualizações no TikTok. Nas redes sociais, Leão afirma que o objetivo dos quesionamentos é “construir conhecimento acerca dos temas mais polêmicos e relevantes que envolvem o militarismo”, declara Wilker em seu canal no Youtube, onde tem mais de 2,4 milhões de seguidores.