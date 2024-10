Quem é Joaquim Valente, pai do terceiro filho de Gisele Bündchen

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gisele Bündchen, 44 anos, está grávida do terceiro filho, fruto do relacionamento com o carioca Joaquim Valente, 37, com quem namora desde o ano passado. Os dois se conheceram em 2020 quando a modelo buscava aulas de jiu-jitsu para seu filho. Valente é lutador e instrutor de artes marciais na Academia Valente Brothers, administrada por ele e os irmãos, Pedro e Guilherme, em Miami, nos Estados Unidos. Caçula da família, Joaquim se mudou para Miami em 2007, após ganhar a faixa preta e receber o diploma de professor do grão-mestre Hélio Gracie. Além de instrutor de jiu-jitsu, ele é formado em criminologia pela Barry University e também é instrutor de tiro e já deu aula para Eduardo Bolsonaro. Esta é a terceira gravidez de Gisele, que tem dois filhos, Benjamin Rein, 14, e Vivian Lake, 11, com Tom Brady, com quem foi casada por 13 anos.