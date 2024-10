O vídeo que recebe ataques a Gisele Bündchen após confirmação de gravidez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a confirmação da gravidez de Gisele Bündchen, 44 anos, centenas de seguidores “invadiram” os comentários de um vídeo antigo da modelo com o namorado, Joaquim Valente. Na publicação, de fevereiro de 2022, Gisele aparece lutando jiu-jitsu com o então instrutor. Na época, ela ainda era casada com o ex-marido, Tom Brady, mas era amiga do atual namorado, quem conheceu em 2020. Diversos perfis, predominantemente norte-americanos, atacam o casal no vídeo. Isso porque Tom Brady é um dos esportistas mais populares na atualidade nos Estados Unidos. “Você podia ter feito muito melhor, Gisele”, escreveu uma. “Boa sorte com seu próximo divórcio, querida”, disse outra.

Em algumas entrevistas, apesar de sempre discreta quanto à vida pessoal, a modelo já afirmara que não o traiu. “Isso é mentira. Eu realmente não quero fazer da minha vida um tabloide. Não quero me expor para tudo isso”. Gisele e o atleta se conheceram em 2020, quando a modelo se mudou para a Flórida com a família e começou a lutar artes marciais. O namoro se tornou mais sério há cerca de um ano após o divórcio de Brady, com quem foi casada por 13 anos e teve dois filhos, Benjamin, 14, e Vivian Lake, 11.