Namorado de Gisele Bündchen já deu aula de tiro a filho de Bolsonaro

Além de professor de jiu-jitsu, Joaquim Valente, 37 anos, pai do terceiro filho de Gisele Bündchen, 44, é instrutor de tiro e já deu aulas a Eduardo Bolsonaro, filho zero três do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2020, o deputado participou de um treino de tiros no clube de Valente, na Flórida, transmitido pelo YouTube. Depois, em uma publicação no Facebook, Eduardo agradeceu o professor: “Atiramos com ‘night vision’, munição real e a não-letal ‘simunition’. Ainda há um caminho a percorrer, mas vamos resgatar essa saudável cultura de tiro no Brasil”, escreveu o político. Nas redes sociais, Joaquim tem o hábito de publicar fotos com pistolas e rifles. Além disso, ele tira dúvidas sobre armas, mostra como carregá-las e ensina e atirar a distâncias curtas e longas.

Valente e Gisele estão juntos desde o ano passado. Os dois se conheceram quando a modelo procurava aulas de jiu-jitsu para o filho. Joaquim é professor de artes marciais e administra junto com os irmãos, Pedro e Guilherme, uma academia em Miami, nos Estados Unidos. Ele se mudou para o país em 2007, após conseguir o diploma de professor com o grão-mestre Hélio Gracie. Em Miami, também se formou em criminologia pela Barry University.