Quem é Indi Lunar, mãe do segundo filho de Fred Bruno

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Após anunciar que será pai pela segunda vez, Fred Bruno despertou a curiosidade sobre a identidade da mãe do bebê. Trata-se de Ingrid Lunar, conhecida como Indi Lunar, que leva uma vida longe dos holofotes e foi apresentada pelo influenciador como uma pessoa “bem reservada”.

Natural do Espírito Santo, Indi tem 30 anos e atuou por quatro anos como chefe de gabinete do então deputado federal Felipe Rigoni (ES), em Brasília, desde 2019. Em seu perfil no Instagram, ela compartilha registros de viagens, encontros com amigos e momentos em família. “Fisicamente habitamos um espaço, mas, sentimentalmente somos habitados por memórias. O que a memória ama, fica eterno. Aqui, um espaço de memórias”, informa a sua biografia. Após o anúncio da gravidez, o número de seguidores da futura mãe cresceu rapidamente.

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No vídeo em que revelou a gestação, Fred afirmou que continuará respeitando o desejo da companheira de permanecer distante da vida pública. “Não tem uma vida pública e obviamente que esse desejo dela vai continuar sendo respeitado”, disse Fred. O apresentador, que já é pai de Cris, 5, fruto do relacionamento com Bianca Andrade, também mostrou imagens do chá revelação realizado apenas com familiares e amigos próximos.

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