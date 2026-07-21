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Cultura

O desabafo de Bianca Andrade após se despedir do filho

Empresária compartilhou reação do menino

Por Flávio Monteiro 21 jul 2026, 16h32 | Atualizado em 22 jul 2026, 14h48
Montagem de duas fotos: à esquerda, uma mulher de cabelos castanhos e maquiagem leve sorri; à direita, uma mulher sentada em um sofá claro abraça um menino de camiseta azul, que esconde o rosto em seu ombro. Um texto branco sobre fundo preto na parte inferior da imagem da esquerda diz: só quem é mãe com guarda compartilhada sabe o que é esse sentimento
Bianca Andrade teve que se separar do filho, Cris, após dois meses de convivência diária (Reprodução/Instagram)
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A influenciadora e empresária Bianca Andrade desabafou sobre o momento em que se despede do filho após dois meses de convivência diária. Em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 20, ela abraça Cris, de 5 anos, que chora por ter que trocar a casa da mãe pela do pai, Fred Bruno. O apresentador retornou ao Brasil após dois meses cobrindo a Copa do Mundo de 2026.

“Nesses quase dois meses, eu fiquei com ele full time. Não são dois meses ele indo para a escola, mas de férias. Então foi muito grudado. Fui me despedir dele hoje para ele ir para o papai, e eu odeio despedida. Então eu falei: ‘Filho, daqui a pouco a mamãe já vai pegar você de volta. Tá tudo bem’. Mas aí ele começou a chorar de saudade. Dói muito quando a gente vê nossos filhos chorando porque vão sentir saudade da gente”, desabafou Bianca.

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