O desabafo de Bianca Andrade após se despedir do filho

A influenciadora e empresária Bianca Andrade desabafou sobre o momento em que se despede do filho após dois meses de convivência diária. Em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 20, ela abraça Cris, de 5 anos, que chora por ter que trocar a casa da mãe pela do pai, Fred Bruno. O apresentador retornou ao Brasil após dois meses cobrindo a Copa do Mundo de 2026.

“Nesses quase dois meses, eu fiquei com ele full time. Não são dois meses ele indo para a escola, mas de férias. Então foi muito grudado. Fui me despedir dele hoje para ele ir para o papai, e eu odeio despedida. Então eu falei: ‘Filho, daqui a pouco a mamãe já vai pegar você de volta. Tá tudo bem’. Mas aí ele começou a chorar de saudade. Dói muito quando a gente vê nossos filhos chorando porque vão sentir saudade da gente”, desabafou Bianca.

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