Quem é a pessoa que ficou milionária graças a Luciano Huck

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A jornalista pernambucana Jullie Dutra é a primeira pessoa a ganhar o prêmio máximo de 1 milhão de reais no quadro ‘Quem quer ser um milionário’, no ‘Domingão com Huck’ deste domingo, 10. Ela acertou todas as 15 perguntas feitas por Luciano Huck. A última era sobre o número da camisa de Pelé na Copa de 1958 – a icônica camisa 10. Para acertar, ligou para uma amiga, que mora em Belém, no Pará. Ela é jornalista, tem uma agência de comunicação e estuda para ser diplomata do Ministério das Relações Exteriores; além disso é mãe de uma criança de 3 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.