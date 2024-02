Quem é a passista mirim da Mangueira que encantou até Viola Davis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um vídeo do apresentador e carnavalesco Milton Cunha, dançando com a pequena passista mirim da Mangueira, ganhou repercussão nas redes sociais nas últimas semanas. O registro acumula mais de 15 milhões de visualizações e a fofura foi tanta que até a atriz americana Viola Davis, vencedora do Oscar, compartilhou o registro em seu perfil. “Que linda”, escreveu a artista. A estrela mirim do vídeo é Agatha Sofia, apelidada de Bombom da Mangueira, com seus 3 anos de idade. A menina é bisneta do lendário sambista Nelson Sargento (1924-2021), responsável por sucessos memoráveis como Agoniza, mas não morre.

“É uma honra, uma paixão. Eu vejo pelos meus filhos, eles estão trilhando o caminho que o bisavô deles já trilhou. Hoje em dia, ele não está mais aqui conosco. Mas, eu sei que onde ele estiver, ele está feliz. Ela já herdou tudo que ele tinha. O amor pelo samba, o amor pela Mangueira. Tudo isso e muito mais”, diz a manicure Suelen Souza, de 34 anos, mãe da mini-passista. Os irmãos de Agatha, Rian Souza, de 15 anos, e Lorrana Souza, de 11, já participam da escola, eles são o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da Mangueira do Amanhã. Ainda sem idade para desfilar, a pequena foi escolhida como a mascote da escola mirim pela rainha de bateria da Mangueira, Evelyn Bastos.