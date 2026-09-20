Quem Ama Cuida: Pietro Antonelli explica como lida com rótulo de nepo baby
Ator é filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli
Filho dos atores Murilo Benício e Giovanna Antonelli, Pietro Antonelli, 21 anos, diz que não liga quando gera mais interesse pelos pais famosos do que pelo papel em Quem Ama Cuida, a trama global das 9. “Se nepo baby é vir de uma casa de pessoas muito bem-sucedidas na profissão, é o que eu sou. Tenho dois ótimos professores”, orgulha-se. A mãe bem que tentou demovê-lo da ideia fixa de abraçar a carreira. “Fiz de tudo, não teve jeito”, resigna-se ela. Pietro precisou trancar o curso de teatro para poder engrenar na TV, mas volta às aulas quando a novela terminar. Respiro mesmo só quando surfa e joga tênis. “Minha vida é isso, esporte e trabalho”, resume.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013