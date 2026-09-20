Quem Ama Cuida: Pietro Antonelli explica como lida com rótulo de nepo baby

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Pietro Antonelli, filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli, de 21 anos, não se importa em ser chamado de “nepo baby”. Atuando na novela “Quem Ama Cuida”, ele vê os pais como ótimos professores. Sua mãe tentou dissuadi-lo da carreira, mas sem sucesso. Ele trancou o teatro para a TV e planeja voltar aos estudos após a novela.

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Filho dos atores Murilo Benício e Giovanna Antonelli, Pietro Antonelli, 21 anos, diz que não liga quando gera mais interesse pelos pais famosos do que pelo papel em Quem Ama Cuida, a trama global das 9. “Se nepo baby é vir de uma casa de pessoas muito bem-sucedidas na profissão, é o que eu sou. Tenho dois ótimos professores”, orgulha-se. A mãe bem que tentou demovê-lo da ideia fixa de abraçar a carreira. “Fiz de tudo, não teve jeito”, resigna-se ela. Pietro precisou trancar o curso de teatro para poder engrenar na TV, mas volta às aulas quando a novela terminar. Respiro mesmo só quando surfa e joga tênis. “Minha vida é isso, esporte e trabalho”, resume.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013