‘Que show da Xuxa é esse’: fã e artista se encontram no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Algumas décadas e muitos memes depois, Xuxa e a fã Patrícia Veloso Martins, que fez sucesso nas redes sociais com a sua aparição no documentário Pra Sempre Paquitas, do Globoplay, falando “Que show da Xuxa é esse?”, se encontraram no Rock in Rio, na madrugada deste sábado, 21. A apresentadora vai fazer um show especial no Pavilhão Itaú, na Cidade do Rock, anunciado de última hora, após o espetáculo de Katy Perry no Palco Mundo.