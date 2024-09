Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Rainha dos Baixinhos chegou à Cidade do Rock na madrugada deste sábado, 21, para fazer um show, anunciado de última hora, no Pavilhão Itaú. A apresentação de Xuxa no Rock in Rio acontecerá logo depois do espetáculo feito por Katy Perry, no Palco Mundo. O “xou” é aguardado por muitos fãs, que começaram a se aglomerar em frente ao espaço horas antes.