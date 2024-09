‘Que show da Xuxa é esse?’: fãs se reúnem no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Que show da Xuxa é esse?”. O meme que repercutiu nas redes sociais acabou fazendo uma marca convidar a Rainha dos Baixinhos para uma apresentação no Rock in Rio, nesta sexta-feira, 20. O público, fã da mãe de Sasha, começou a se reunir na beira dó estante, que está fechado para convidados, horas antes da apresentação. A professora Mirian Aquino, 62 anos, acompanha a cantora desde o início da carreira. “Já fui em vários shows. Quando eu estava grávida, eu ficava amamentando a minha filha enquanto assistia ao programa”, lembrou.

A cabelereira Ivone Nunes, 45, saiu do Macapá para vir ao Rock in Rio assistir à Cyndi Lauper e acabou ganhando de presente um “xou” da Xuxa. “Eu soube que ia ter o show dela quando já estava aqui. Tentei entrar [no Pavilhão Itaú], mas não consegui. Mas a gente está aqui para vibrar. Nossa rainha”, disse a fã, acompanhada por um pequeno coro atrás: “Xuxa, eu te amo”.

Rafael Amorim, 41, enfatiza que a aparição da rainha foi uma surpresa para todos, em especial aos fãs. “Eu vim para ver Katy [Perry] e Cindy Lauper. Nunca imaginaria que ia ter Xuxa. Ela é um plus a mais para o Rock in Rio. Para mim é fenomenal, para fechar com chave de ouro”, comemora o securitário, que diz ter vivido toda época. “Vivi Paquitas, vivi tudo”.

