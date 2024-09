Revelado paradeiro de menina que critica ‘Xou da Xuxa’ em documentário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma fã mirim que aparece em um breve trecho do primeiro episódio do documentário Pra Sempre Paquitas, do Globoplay, lançado na segunda-feira, 16, chamou a atenção devido à sua revolta, exibida em menos de um minuto, por não conseguir entrar no Xou da Xuxa. “Eu cheguei aqui três horas da madrugada, isso não pode acontecer! Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que ‘Xou da Xuxa’ é esse?”, gritou a menina no microfone, seguida por muitos aplausos da multidão que tentava participar do programa. Após viralizar e provocar uma chuva de memes nas redes socias, Patrícia Veloso Martins, 47 anos, revelou sua identidade em uma publicação no TikTok. “Essa sou eu… Amei muito a Xuxa, era meu sonho ir ao programa dela e conseguir um abraço”, disse ela, que hoje é professora e mãe de dois meninos.