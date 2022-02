Quando Skylab alertou Monark sobre a irresponsabilidade de suas falas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As declarações de apologia ao nazismo proferidas por Monark, apresentador do podcast Flow, na noite desta segunda-feira, foram o auge de sua irresponsabilidade à frente do programa. Há um ano, enquanto era entrevistado, o músico Rogério Skylab o alertou sobre os perigos do que fala, depois de ouvir do entrevistador que o Flow era uma “conversa de botequim”.

“Mas não é um botequim, porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Isso aqui, querendo ou não, você sendo formado ou não, é um programa jornalístico, porra!”, afirmou o artista. Depois de Monark questionar se ele e o parceiro de programa não poderiam ser apenas “dois moleques idiotas”, Skylab sentenciou: “Tudo o que se fala aqui tem uma responsabilidade.”