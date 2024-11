Quando a receita vira livro: chefs se aventuram na literatura

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O recém lançado T.T. Burger: hambúrguer de verdade (Senac-RJ, 149 reais) conta a trajetória do Grupo T.T., desde o lado social, expansão, incluindo suas novas marcas e seus burgers originais, até receitas de seus principais sanduíches, complementos, molhos e sacodes (os genuínos milk-shakes do T.T.). Neste livro há, ainda, diversas receitas de sanduíches cedidas por chefs e amigos dos sócios Thomas Troisgros e Rafael Cavalieri.

“O livro foi uma provocação do meu braço direito, Rafael. Há tempos ele já tinha ventilado esse sonho, até por se inspirar em livros de hamburguerias de fora. Surgiu o convite para eu assinar um livro sozinho, mas de pronto mudei a ideia do projeto para fazermos algo sobre o T.T. Burger, com receitas clássicas da marca e também as pirações que surgiram nas minhas trocas com Rafael. O mercado de hambúrguer hoje é dinâmico e exige renovação. A chegada do Rafael me ajudou a buscar ideias. Temos troca constante de referências e testamos receitas. Várias dessas estão no livro. É um material bem completo”, diz Thomas.

Além deles, outros chefs também lançaram livros recentemente, compartilhando sua trajetória. A coluna GENTE selecionou alguns:

A Cozinha é Minha Vida (ed. Fecomercio-MT e Senac-MT), de Leila Malouf ,celebra os 30 anos da chef à frente do Buffet Leila Malouf. A obra de 280 páginas reúne memórias, receitas e a história de sucesso da empresária, que começou em uma pequena cozinha em Cuiabá em 1994. Leila, de origem libanesa, encontrou na culinária sua paixão e transformou sua empresa em um dos maiores buffets do Mato Grosso, com destaque nacional e internacional.

Sons e Sabores, (ed. Senac-RJ, 60 reais), de Morena Leite e Moreno Veloso, combina gastronomia e música para celebrar a diversidade cultural brasileira. Com receitas que refletem a história e as influências gastronômicas do Brasil, Morena traz a essência do país à mesa, enquanto Moreno conecta criações à música popular. A obra transforma pratos e músicas em protagonistas de uma celebração sensorial, unindo culinária e arte de forma harmoniosa. Além do aspecto cultural, o livro tem uma causa social: a verba é destinada ao Instituto Capim Santo, fundado por Morena , que promove a inclusão social através da gastronomia.

Gula Gula – 40 anos (140 reais) reúne a história do restaurante, fundado no bairro do Leblon, em 1984, passando pela construção da marca até os desafios enfrentados pelo grupo na pandemia. O livro traz também 20 receitas, dentre elas, clássicos como o paillard com fetuccini, salada frango ao pesto e torta de limão, além de novidades recentes do menu, como os pokes de atum e de salmão, o brownie recheado com doce de leite sem glúten e a tostex de queijo.

Ráscal – Nossos almoços de família (190 reais), sobre o restaurante que, com 30 anos de história, apresenta 62 receitas selecionadas por Liane Ralston Bielawski, cofundadora, e Nadia Pizzo, chef-executiva da casa. O livro entrega mais do que um compilado de receitas – mergulha na essência do Ráscal e das próprias autoras, revisitando memórias da infância de Liane, em Terra Roxa, no interior de São Paulo, e de Nadia, na Ligúria, Itália.