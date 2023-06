Psicóloga comenta o termo ‘ecossexual’, como Sergio Marone se define

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cada vez mais, diferentes sexualidades têm sido compartilhadas, debatidas e representadas. Nesse contexto, celebridades também vêm a público expressar suas orientações. Sergio Marone, 42, recentemente revelou se identificar como “ecossexual”. O termo existe, pelo menos, desde o início dos anos 2000 e era usado para descrever pessoas interessadas em vegetarianismo e ambientalismo. Com Beth Stephens e Annie Sprinkle, a ecossexualidade ganhou força. Elas publicaram o Ecosex Manifesto em 2011, e mantêm o site SexEcology, sobre a temática. As duas propõe ver a natureza como uma amante, e não como mãe, e já se casaram diversas vezes com elementos naturais. A psicóloga Letícia da Silva Chagas, com foco no atendimento ao público LGBTQIAPN+, falou com a coluna sobre essa diversidade de termos.

“Falar sobre a sexualidade é sempre considerado tabu, muitas vezes delicado e deve ser levado com cautela. Recentemente, vimos o termo ecossexual sendo usado. Dentro desse contexto, é sobre pessoas que se relacionam com quem têm uma relação de amor e comprometimento com a causa ambiental. O ‘+’ da sigla entra nesse lugar de dar voz e olhar para outras identidades, sexualidades e expressões que não estejam dentro na sigla. A grande problemática pode ser na confusão de termos. Essa vastidão já fez com que piadas e memes fossem criados, mas não podemos esquecer que estamos falando de vidas e vivências, que precisam ser respeitadas, afinal, somos plurais”.

