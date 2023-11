Projeto leva jovens com Síndrome de Down para a Disney

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dez jovens brasileiros com Síndrome de Down foram selecionados para viajar sozinhos para Orlando, nos Estados Unidos. Eles participaram da Expedição 21, um programa de imersão gratuito que estimula a autonomia de adultos com Down. Entre os dias 23 a 29 de outubro, os escolhidos de várias regiões do Brasil receberam mentorias voltadas à iniciação da vida adulta, além de visitar parques da Disney World, com finalidades empreendedoras.

“A jornada começou no dia 22 de outubro, em Campinas, com a concentração dos expedicionários e seus pais. Eles já estavam com as equipes divididas e as provas já começaram dentro dessa concentração e tiveram continuação no aeroporto, no embarque e dentro do voo da Azul, uma das patrocinadoras. Chegaram com a equipe no dia 23 e já tiveram aulas sobre iniciação da vida adulta, como morar sozinho. Essas aulas se estenderam até o dia 29. Os jovens, com Síndrome de Down, fizeram visitas na Nasa, na Disney e no Sea World em Orlando”, explica Alex Duarte, criador do programa.

A Expedição 21 oferece uma experiência inovadora para adultos com deficiência intelectual, fora do ambiente familiar e da sua rotina, que aposta, autoriza e foca nas potencialidades. Durante quatro dias, os participantes precisaram tomar suas próprias decisões, resolver conflitos, lidar com a convivência e principalmente ser responsável por si e pelo outro. Por conta disso, o projeto, que está na sua terceira edição, foi transformado em um documentário educativo que pode ser assistido na Amazon Prime.

