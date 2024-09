Produtor cultural revive momento do Rock in Rio de 1985

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No aniversário de 40 anos do Rock in Rio, o público tem a oportunidade de reviver – ou conhecer – o telefone público, mais conhecido como orelhão. A nostalgia, levada para a Cidade do Rock pela TIM, levou o produtor cultural e membro da extinta Rádio Fluminense, Kiko Fernandes, de volta à primeira edição do festival, em 1985. “Antigamente, era assim que transmitíamos em tempo real. As fichas acabavam, e muitas vezes não conseguíamos passar todas as informações, o que, por vezes, se tornava até engraçado”, relembra Kiko.