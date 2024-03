Primo de William Bonner reforça equipe de Cissa Guimarães no ‘Sem Censura’

Hugo Bonemer, primo do jornalista William Bonner, agora é um dos responsáveis por levantar debates e contribuir com as discussões do programa Sem Censura, comandado por Cissa Guimarães na TV Brasil. Além dele, a comediante Dadá Coelho, o diretor de cinema e teatro Rodrigo França, o carnavalesco Milton Cunha e a jornalista cultural e radialista Fabiane Pereira fazem parte do time de debatedores. A estreia do ator aconteceu na última terça-feira, 5. Ele celebrou o novo momento da carreira nas redes sociais. “O Sem Censura é um programa que tem uma história dentro da televisão brasileira. Já fui entrevistado diversas vezes e tive a oportunidade de divulgar diferentes projetos. Poder agora estar do outro lado, como um dos debatedores, é algo que me enche de orgulho e é mais um passo na minha trajetória como entrevistador. Espero que eu possa ajudar esse novo momento do programa e aprender ainda mais”. Ele também estreia a série Senna, da Netflix, que contará a vida do piloto Ayrton Senna (1960-1994), e terá Gabriel Leone no papel principal.