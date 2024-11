Preta Gil explica nova cirurgia em meio a tratamento de câncer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Preta Gil passou por uma nova cirurgia nesta sexta-feira, 8. A cantora, que está em tratamento de câncer, descobriu cálculos renais que entupiram o cateter que ela usa. Por isso precisou ser submetida a um novo procedimento cirúrgico para substituir o dispositivo. “Ontem, senti dores na pelve e na lateral direita da barriga, fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu cateter. Hoje, precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J (cateter ureteral). Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando no hospital. Tenho alta na segunda-feira. Obrigada por todas as orações e mensagens diárias. Amo vocês!”, disse ela.

Para passar pelo procedimento, Preta teve de interromper a quimioterapia. No final de agosto, ela retomou o tratamento contra o câncer após descobrir que a doença, inicialmente detectada e tratada em 2023, voltou em quatro lugares diferentes do seu corpo.