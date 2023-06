Presidente renuncia à Federação de ginástica, alega interferência da Caixa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O jornalista Bruno Chateaubriand renunciou ao cargo de presidente da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 2. Desde 2017 no cargo, ele alega interferência da Caixa Econômica Federal na instituição.

“A gota d’água para esta ruptura foi a imposição da assinatura de um contrato de convênio de equipamentos com a CBG. A Federação estava sendo obrigada a acatar práticas abusivas por parte da gestora nacional. Banners da Loterias da Caixa, apoiadora nacional da ginástica, que não repassa recursos para essa federação, exigia que fossem colocados no ginásio. Encaminhamos ofício solicitando a retificação do contrato com pontos atuais, mas recebemos a negativa da Confederação que manda na ginástica nacional. Como Presidente, analiso documentos e só assinamos aquilo que consideramos correto. Não iria assinar algo que pudesse prejudicar a prática esportiva no estado. E de fato o documento prejudica. Esse mesmo documento sofreu rejeições da nossa parte em 2021 e em 2022. Em 2023, da mesma forma, foi rejeitado e não assinado. Nunca tivemos acesso ao contrato da Loterias da Caixa e Confederação, mas somos instruídos a aprovar contas sem ver as fontes pagadoras”, escreveu Bruno, em carta aberta à comunidade de ginástica.