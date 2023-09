Presidente do TST faz homenagem a Alok

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alok foi recepcionado pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ministro Lélio Bentes Corrêa, para ser condecorado no grau Grande Oficial, em razão de sua atuação social no terceiro setor. Ele esteve em Brasília, para um show no festival Na Praia, e recebeu a homenagem na tarde de sexta-feira, 8. O dj recebeu a Ordem do Mérito Judiciário Trabalhista (OMJT), honraria que já foi oferecida a autoridades como o Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e ao prêmio Nobel da Paz de 2014, Kailash Satyarth. A Cerimônia de Outorga destacou os trabalhos do Instituto Alok na promoção de projetos de transformação social especialmente na área da infância e adolescência, além de sua aliança com os povos indígenas.