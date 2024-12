Prêmio Multishow: o embate quente entre Ludmilla e Anitta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Prêmio Multishow de 2019 escancarou a rixa entre as cantoras Ludmilla e Anitta. Naquele ano, Lud venceu em duas categorias: “Música Chiclete” com Onda Diferente e “Cantora do ano”, desbancando Anitta, Marília Mendonça, Ivete Sangalo e Iza. Porém, ao receber o prêmio pelo hit, que canta com Anitta e Snopp Dog, Ludmilla foi vaiada. “Obrigada pelas vaias, elas me fazem sempre pensar no que eu gostaria ou não que fizessem com as pessoas”, respondeu na época.

De lá para cá, o clima azedou de vez. A música foi o motivo da ruptura entre as duas artistas. No Rock in Rio do mesmo ano, Lud agradeceu Ivete por ter cantando a música e depois esclareceu que ela foi escrita apenas por ela. Já Anitta, que havia sugerido a participação internacional na canção, alegou que colocou seu nome na música por fazer a ponte com Snoop e ter ajudado na produção. O rapper também pediu 50% dos direitos autorais para fechar o negócio.

Em 2024, a produção da emissora aprendeu a lição: dividir os holofotes. Em 2023, Lud apresentou o prêmio ao lado de Tatá Werneck e Tadeu Schmidt, além de cantar na premiação. Agora, Anitta ganhou uma categoria só dela – o “Troféu Vanguarda”, em homenagem à sua trajetória; além de também cantar no palco do evento.