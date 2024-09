O grande chá de bebê de Iza

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Iza foi uma das estrelas que se apresentou no Rock in Rio, nesta sexta-feira, 20, dia dedicados às mulheres. Grávida de quase nove meses, a cantora animou o público com seus grandes sucessos e se emocionou diversas vezes. “O melhor chá de bebê”, celebrou a cantora logo no início da apresentação. A mãe de Nala, fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima, também recebeu uma homenagem. Ivete Sangalo, que se apresentou mais cedo no palco Mundo, apareceu no palco em uma participação especial, usando uma jaqueta jeans com o nome da filha da amiga nas costas. As duas cantaram o hit Talismã. “Agora eu sou tia”, disse Ivete, ao fim do encontro promovido pela Tim.

A cantora carioca conversou com o público em diversos momentos durante o show. Em um deles, Iza lembrou de apresentações em edições anteriores do festival. “Em 2022, eu estava no palco com a minha mãe, e hoje a mãe sou eu”, comentou a artista. A plateia também contou com fãs especiais, como o casal Sasha Meneghel e João Lucas.