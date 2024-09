Grávida, Iza faz show repleta de cuidados no Rock in Rio após polêmicas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Iza, 33 anos, é uma das grandes estrelas que se apresentam no Rock in Rio nesta sexta-feira, 20. A cantora é a atração principal do palco Sunset na reta final da gravidez da primeira filha, Nala, e em meio a polêmicas envolvendo o seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, 30 anos, pai do bebê. Não por menos, ela tomou o cuidado de ter um médico à disposição por perto durante todo o show.

Há alguns meses, Iza tornou público, em um desabafo nas redes sociais, o fim da relação após uma traição do atleta. Na época, a revelação causou um rebuliço entre internautas, especialmente pelo fato de a artista estar grávida. Pouco tempo depois, começaram os rumores de uma reconciliação do casal.

Enquanto a novela se desenrola na vida pessoal, ela mostra ao público do festival seu mais recente álbum, Afrodhit. Além de Iza, o Sunset contou com show Luedji Luna, com Tássia Reis e Xênia França como convidadas, e Ivete Sangalo, que agitou o público com os sucessos. No palco Mundo, a grande atração do dia é a norte-americana Katy Perry. E a noite ainda reserva um show da Xuxa.