Ivete Sangalo se junta a IZA como embaixadoras de telefonia

Ivete Sangalo, 52 anos, foi anunciada como a nova embaixadora da TIM. A cantora se junta à IZA, 33, que é porta-voz da marca desde 2020, na nova campanha da operadora, além de outras ações, que incluem os shows no Rock in Rio, nos dias 20 e 21 de setembro. “ A música é algo que nutre a alma de qualquer indivíduo. A gente se reergue através dela. Não há quem não goste de música. O cuidado da marca com a IZA, respeitando o tempo da mulher, sem ser tolhida nem tirada pela questão materna foi fundamental na minha decisão”, explica a baiana, referindo-se à gravidez da artista carioca.

Com Ivete, a operadora reforça sua relação com a música, tendo duas cantoras como embaixadoras e patrocínio de festivais, como o próprio Rock in Rio e o Tim Noites Cariocas. Questionado sobre o investimento nessa área, Alberto Griselli, CEO da empresa, associa a música à “tangibilização emocional” de um valor que a marca acredita. “IZA e Ivete fazem parte deste mundo que representa os nossos valores. Quando você vê as nossas ofertas, elas têm pacotes de música com parceria com a Apple, Deezer e YouTube, além dos eventos que organizamos”, diz Griselli.

Já Fábio Avellar, vice-presidente de receitas da operadora, destaca a escolha de duas mulheres para serem a imagem da marca. “A gente vem genuinamente defendendo isso e o combate à violência contra a mulher. No início do ano, lançamos uma parceria com o Caminho Delas. Todas as lojas da TIM do Brasil passaram a ser um ponto seguro para as mulheres. Na nossa loja, elas são recebidas, acolhidas e preservadas pela nossa equipe”..

A estreia de Ivete Sangalo como o novo rosto da marca foi nesta quinta-feira, 22, em dois comerciais na TV, nos quais contracena com a IZA. A campanha tem o foco nos clientes do plano pré-pago, que receberão um pix ao realizar recarga por meio do aplicativo da operadora. A quantia será de 1 real ou 3 reais, dependendo do valor da recarga.

