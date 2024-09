Por que Will Smith foi escalado de última hora para o Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A organização do Rock in Rio anunciou neste domingo, 1, que as apresentações do dia 19 de setembro ganharão um reforço em um dos palcos. Além do britânico Ed Sheeran, que encerra a noite no Palco Mundo, o festival escalou o ator Will Smith também para o Palco Sunset. Ator vencedor de um Oscar, quatro Grammys, produtor e cantor, o rapper Will Smith retomou recentemente sua carreira musical ao lançar o single You Can Make It. Segundo a organização, foi ele quem escolheu o Rock in Rio Brasil para contar para o público o que está por vir no próximo ano.

“Will Smith queria fazer seu show no Brasil e não hesitamos em trazê-lo. Ainda que com o line-up todo fechado, entendemos que não fazia sentido poupar o público de um lançamento mundial tão significativo. Ele é um astro do cinema e da música. Estamos em festa e Sr. Smith chega para abrilhantar ainda mais nossa celebração. Não vemos a hora de acompanhar sua apresentação e não temos dúvidas que os nossos fãs vão se surpreender. O presente não é apenas para o festival, mas para os fãs de todo o mundo. Certamente quem estiver ao vivo terá um gostinho especial, de viver algo inédito e exclusivo”, garante Zé Ricardo, vice-presidente artístico do Rock in Rio.

Will Smith se apresenta no Palco Sunset antes de Gloria Groove. Será um teaser de 20 minutos com seus hits, que farão parte da turnê mundial no próximo ano.