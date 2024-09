Zé Ricardo conta como reuniu 57 cantores brasileiros num só dia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No ano em que celebra quatro décadas, o Rock in Rio se une ao Multishow e ao Canal Bis para lançar uma série documental sobre os bastidores, desde lançamento e processo criativo do Dia Brasil, até a realização dos shows nacionais que acontecem no dia 21 de setembro, além dos bastidores da gravação do clipe Deixa o Coração Falar. A produção revela os detalhes do dia, com depoimentos e imagens de toda a preparação do encontro dos 90 artistas de diversos gêneros nos palcos da Cidade do Rock.

“O que fizemos no dia 29 de abril foi histórico. Reunimos 57 grandes artistas para gravar o clipe de Deixa o Coração Falar e ainda anunciamos o Dia Brasil, com a presença de todas essas estrelas juntas subindo no palco da coletiva. Foi um desafio reunir todos eles, mas o resultado não poderia ter ficado mais incrível. Tudo foi por um bem maior, com a música sendo um fio condutor e agente mobilizador para uma ampla convocação. Os bastidores de tudo o que aconteceu com os momentos marcantes dos shows, o público poderá conferir na série documental, que está emocionante”, afirma Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town. Dividida em seis episódios, a série estreia na segunda-feira, 2, às 19h, no Multishow.