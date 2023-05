Por que The Weeknd quer parar de usar nome artístico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

The Weeknd, 33, quer dar adeus ao nome artístico. O cantor canadense, dono de diversos hits, quer começar um novo capítulo na carreira. Além da música, o artista começou a investir na carreira de atuação, e é um dos protagonistas de The Idol, série da HBO. Durante entrevista publicada na edição de maio da revista W, ele avisou que quer ‘matar’ sua persona musical e passar a ser reconhecido pelo nome de batismo.

Abel Makkonen Tesfaye explicou à publicação que se sente fechando um ciclo. “Estou passando por um caminho catártico agora. Está chegando um lugar e hora em que estou me preparando para fechar o capítulo de The Weeknd”, avisou ele, que está lançando um novo álbum, talvez o último, como The Weeknd.

“Eu ainda quero matar The Weeknd. E eu vou. Eventualmente. Estou definitivamente tentando tirar essa pele e renascer. O álbum em que estou trabalhando agora é provavelmente meu último viva como The Weeknd. Isso é algo que eu tenho que fazer”, explicou. “Como The Weeknd, eu disse tudo o que posso dizer”, reforçou o artista.

