Por que Sheron Menezzes e marido dormem em quartos separados

Sheron Menezzes revelou em um podcast que ela e seu marido, Saulo Bernard, dormem em quartos separados desde o nascimento do pequeno Benjamin, de 6 anos. “Durante a minha amamentação, alguém tinha que descansar. Então, eu ficava durante o dia, e ele ficava durante a noite, e levava lá pra eu dar o peito. Como eu precisava dormir pelo menos uma hora e meia, eu não podia ouvir sequer o gemido do bebê. Ele começou a dormir com o Benjamin no outro quarto, e a gente achou um esquema do nosso relacionamento incrível, até hoje cada um tem seu quarto, dormimos juntos quando a gente quer. A gente se respeita, a gente se namora, a gente vê filme juntos e a gente dá boa noite”, explicou Sheron.

A atriz também revelou sobre a rotina da família e a vontade de ter mais filhos. “Meu filho se acostumou, ele fala ‘hoje eu vou dormir no quarto da mamãe’, ‘hoje vou dormir no quarto do papai’. É bom, é gostoso, funciona porque a gente se respeita, ele gosta de bagunçar, eu gosto de organizar, tá tudo certo. Quando estamos quase dormindo, eu nem falo, só cutuco e ele vai pro quarto dele. Eu sempre quis ter dois e adotar o terceiro, mas quero adotar quando meus filhos estiverem grandes. Porque quero que seja uma coisa da família, que nós cuidaremos juntos. Quero ter outro filho, estou deixando a vida me levar. Não previno há muito tempo. Faço coito interrompido, se vier, está tudo certo, será bem-vindo.”