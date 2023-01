Por que primeira-dama do Chile renunciou a cargo oficial

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A primeira reforma ministerial do presidente do Chile, Gabriel Boric, repercutiu dentro de casa: sua companheira, Irina Karamanos, 33, renunciou à chefia da Coordenação Sociocultural da Presidência — e, de quebra, anunciou que não participará de nenhuma função na condição de primeira-dama. Em março, Irina, descendente de gregos e alemães, formada em ciências sociais pela Universidade de Heidelberg, assumiu o órgão, que congrega seis fundações de cunho social, tem orçamento de 1 milhão de dólares e dá direito a sala e equipe no Palácio de La Moneda, prometendo conferir ao papel da primeira-dama “uma visão contemporânea”. Pelo jeito, desistiu. “Continuarei apoiando o governo e o presidente, meu companheiro, mas também quero intensificar a militância no partido e progredir profissionalmente na minha área”, justificou na despedida.

Publicado em VEJA de 11 de janeiro de 2023, edição nº 2823