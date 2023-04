Por que Malu Mader não quer mais fazer novelas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já se vão sete anos desde que Malu Mader, 56 anos, fez sua última aparição em novelas — Haja Coração, na Globo. Com o fim dos contratos de longo prazo, que amarravam atores a qualquer tipo de obra, a atriz, em fase mais caseira, respira aliviada. “Sabe aquela frase: ‘Cuidado com o que deseja’? Acho que é meio por aí. Sempre quis ser livre e desde muito nova batalhei por isso”, filosofa sobre os anseios concretizados. O regresso ao batente é marcado pela narração do documentário Vozes do E!: Autonomia Feminina, que investiga os obstáculos à liberdade das mulheres. “Fiquei parada na pandemia, depois deu vontade de voltar a trabalhar e encontrar os colegas”, diz ela, que preferiu não dar as caras no longa. Segue discretíssima.

Publicado em VEJA de 5 de abril de 2023, edição nº 2835