Por que irmã de Neymar implica com alguns dos seus filhos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rafaella Santos, irmã de Neymar, fez uma homenagem à sobrinha Helena, filha do jogador com a modelo Amanda Kimberlly, sua amiga, colocando uma foto da bebê no plano de fundo do celular. A imagem feita por Liz Azevedo, amiga das duas, repercutiu entre internautas, que detonaram o favoritismo por parte da tia.

“Dindas e mamãe na mesma sintonia. Obs: não foi combinado”, escreveu Liz no post, exibindo uma foto de quatro celulares com a imagem de Helena no fundo.

O gesto rendeu diversos comentários negativos. “Dá para ver que ela tem uma sobrinha favorita”, comentou um. “A Mavie é feliz por não ter essa tal tia por perto, tão seletiva”, escreveu outro. Além de Helena, Neymar é pai de Davi Lucca, 12, com a influenciadora Carol Dantas, e Mavie, de 10 meses, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

Vale lembrar que já circularam rumores sobre possíveis desavenças entre Rafaella e Bruna, namorada do atleta. No início de junho, a tia de Mavie não apareceu no batizado da sobrinha, alegando ter “compromissos profissionais” no Rio de Janeiro. No dia, ela foi flagrada aproveitando um dia de sol em uma praia na cidade. Além disso, as duas deixaram de se seguir no Instagram após o nascimento da caçula de Neymar.