Neymar atrai polêmicas até no batizado da filha Mavie

Dando um tempo dos ruidosos comentários das redes sociais, nas quais defende com gosto — e, segundo desafetos, interesses inconfessáveis — a PEC 3/22, conhecida como a da “privatização das praias”, Neymar Jr., 32 anos, batizou na basílica de Cotia, no interior de São Paulo, a filha Mavie (pronuncia-­se Maví), de 8 meses, fruto da relação com a influenciadora Bruna Biancardi, 30. Assistiram ao ato religioso familiares dos dois lados, mas não a irmã do jogador, Rafaella, que alegou “compromissos profissionais” e passou o dia postando fotos em uma praia do Rio — comenta-se que ela e Bruna não se dão. De presente do papai, Mavie ganhou uma mini-­Lamborghini elétrica avaliada em 5 000 reais, que pode chegar a 5 quilômetros por hora e é indicada para crianças a partir dos 3 anos. “Tá feliz com o carro novo”, postou o atacante.

Publicado em VEJA de 14 de junho de 2024, edição nº 2897