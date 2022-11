Por que filmes de adrenalina são os mais procurados entre brasileiros

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os três principais motivos que levam os brasileiros a escolherem filmes são: 1. o gênero (terror, comédia, romance etc); 2. o mood (a emoção que se sente no dia); e 3. o buzz (os fatos de o filme ser muito comentado, recomendações de amigos ou indicação nas redes sociais). Este ranking é fruto de um estudo da Telecine com parceria do Coletivo Tsuru, divulgado durante o II Encontro de Ideias Audiovisuais, que aconteceu no dia 27, em paralelo à 46ª Mostra de Cinema de São Paulo.

“Uma indicação de um amigo traz outras camadas de informação para além do gênero. Esse é o que chamamos de ‘spoiler emocional’, que é importante nesse sentido do controle das emoções. Um amigo vai te dizer se o filme vai te fazer chorar, rir, se emocionar. São mais informações do que só o gênero do filme entrega. O consumidor não quer spoiler da história; mas do que ela vai fazê-lo sentir, sim”, explica Maeda Camarcio, líder do Coletivo Tsuru.

O estudo traz um panorama de como os novos hábitos de consumo das pessoas são permeados pelas emoções na hora da escolha do título e do gênero de um conteúdo. De acordo com a pesquisa, pessoas de mood mais negativo (com “baixo astral”) buscam mais gêneros relax, medo e adrenalina da ficção e dos super-heróis, isto é, mais emoção. Já os telespectadores de mood mais positivo (com “alto astral”) buscam obras baseadas em filmes nacionais e a adrenalina dos filmes de aventura.

O tipo de conteúdo mais procurado – por três em cada quatro consumidores – contém gêneros ligados à adrenalina, que também são os mais ofertados nos últimos tempos. “Além disso, existe uma sede de fantasia, de ficção, porque a vida real já está muito dura”, explica Maeda.