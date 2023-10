Por que Bruno de Luca ainda não visitou Kayky Brito

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 3 out 2023, 17h27 - Publicado em 3 out 2023, 16h57

Kayky Brito recebeu alta do hospital na sexta-feira, 29. Desde então ainda não recebeu a visita do amigo Bruno de Luca, com quem estava no dia em que foi atropelado na praia da Barra da Tijuca, no Rio. A coluna apurou que Bruno já entrou em contato com a família de Kayky para fazer uma visita a ele, mas os parentes preferiram que espere um pouco mais. A reunião deve acontecer na próxima semana, quando Kayky deve estar mais bem-disposto a ouvir a versão de Bruno. Kayky, ao que parece, está sem a menor pressa para isso. Seu foco atual é estar plenamente estabelecido.

