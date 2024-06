Por que ator de ‘Família é Tudo’ começou a negar fazer bandidos na TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na novela das sete da TV Globo, Família é Tudo, Raphael Logam, 38, vive o vilão Hans, que tenta a todo custo conquistar a fortuna da família. O ator ganhou destaque com o protagonista Evandro do Dendê, jovem de uma favela do Rio que se tornou um dos maiores traficantes do Brasil, na série Impuros, do Star+ – foi indicado duas vezes consecutivas ao Emmy Internacional pelo personagem. O ator falou sobre a mudança que as plataformas de streamings causaram no mercado audiovisual para atores negros.

“Venho do teatro e do streaming. Falta alcançar o grande público, a massa, que é o meu povo. Quero chegar nas tias, nos tios, nas vovós, nos vovôs. Quero tocar o coração de todo mundo, mesmo sendo o dito vilão. Comecei no teatro aos 12, a gente não tinha streaming, só tinha TV Globo. Obviamente, sempre desejei estar nesse lugar. Mas para uma pessoa preta, as oportunidades não eram muitas. As personagens eram sempre em alguns papéis duvidosos e a gente se submetia a algumas coisas para pagar contas. E comecei a negar muitos papéis que não gostava, que não queria. Fiquei cinco anos negando coisas, queria um personagem que tivesse curva dramática. Mas não tinha personagem assim, até que o streaming chegou e a gente começou a ter oportunidades. Quando comecei a negar fazer bandido, dei uns quatro passos para trás para fazer o Evandro [da série Impuros] e ser indicado ao Emmy. Fiz para chegar pela porta da frente. E vou deixar a porta aberta para outros chegarem”.