Piora estado de saúde de Bruce Willis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O estado de saúde do ator Bruce Willis, 67 anos, piorou nos últimos meses. A informação foi revelada pela mulher do astro, Emma Willis, em um comunicado publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 16. Segundo ela, Bruce está num estágio avançado de sua doença. No ano passado, o ator foi diagnosticado com afasia, mas agora os médicos apontam para demência frontotemporal.

“Nossa família queria começar expressando nossa mais profunda gratidão pela incrível manifestação de amor, apoio e histórias maravilhosas que todos recebemos desde que compartilhamos o diagnóstico de Bruce. Nesse espírito, queríamos dar a você uma atualização sobre nosso amado marido, pai e amigo, pois agora temos uma compreensão mais profunda do que ele está passando. Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022 [no hemisfério norte, outono aqui no Brasil], a condição de Bruce progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como FTD). Infelizmente, os problemas de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isso seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro”, diz Emma.

Continua após a publicidade