Pilotos da Fórmula E caem no samba em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dois pilotos de Fórmula E aproveitaram o intervalo até a abertura do campeonato mundial, que aconteceu neste sábado, 7, para cair no samba. Guiados pelo sambista Vitor da Candelária, os britânicos Sam Bird, 37 anos, e Taylor Bernard, 20, da McLaren, se juntaram aos integrantes do Os de Ouro Samba Show e tentaram mostrar algumas habilidades e samba no pé, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. “Estou muito animado por estar aqui no Brasil, e os preparativos para a corrida estão indo bem. Conseguimos explorar a cultura local também, o que é novo para mim, então tem sido muito empolgante. Sam e eu mal podemos esperar para começar”, comentou Taylor.

