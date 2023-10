Pela primeira vez, Conselho Superior de Cinema tem equidade de gêneros

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 10 out 2023, 15h31 - Publicado em 10 out 2023, 17h00

Ainda que a portaria ainda não tenha sido publicada, a nova formação do Conselho Superior de Cinema do Ministério da Cultura já tem nomes confirmados. Durante o FAM 2023 (Florianópolis Audiovisual Mercosul), a Secretária do Audiovisual Joelma Gonzaga adiantou que a composição terá o mesmo número de homens e mulheres, algo inédito. Também serão representadas todas as regiões do Brasil. O conselho é responsável pela elaboração das políticas públicas para o setor audiovisual, que devem ser implementadas pela Ancine como instrumentos de fomento – como, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo.

Farão parte como titulares Vânia Lima, sócia da Têm Dendê Produções; o produtor acreano Clemilson Farias; Rodolfo Salema, diretor de assuntos legais e regulatórios da Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão); Cíntia Domit Bittar, sócia da produtora Novelo Filmes; Tatiana Carvalho Costa, presidente da APAN (Associação de Profissionais do Audiovisual Negro); e Aletéia Selonk, presidente do Forcine (Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual). A lista segue com Leonardo Edde, produtor e sócio da Urca Filmes; Fernando Magalhães, diretor de programação da Claro; Marcio Fraccaroli, diretor-geral da Paris Filmes; Debora Ivanov e Rosana Alcântara, ex-diretoras da Ancine; e Marcos Barros, presidente da Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).

