Pedro Andrade anuncia nascimento de filha via barriga solidária

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pedro Andrade, de 44 anos, ex apresentador da CNN e Globonews, anunciou que já é pai de uma menina, chamada Isabel, com o companheiro, o hair stylist Benjamin Parker Thigpen. No Instagram, ele publicou imagens do bebê, nesta segunda-feira, 29, e contou que filha nasceu com a ajuda de uma barriga solidária, Whitney Caskey. “Eu sempre quis ser pai. Na sexta-feira passada, meu companheiro – Benjamin – e eu tivemos o privilégio de realizar esse sonho. Nossa filha, Isabel, nasceu no Havaí e em menos de três dias, transformou tudo aquilo que eu achava que entendia sobre amor. Nada disso teria sido possível sem minha barriga solidária, Whitney Caskey – a mulher mais generosa, digna, forte, segura e inspirada que já conheci. Ela, com o suporte de uma família invejável, são a prova de que os maiores presentes na vida não vem em forma material, mas sim emocional”, escreveu Pedro.

Entre muitos comentários, alguns famosos deram seus parabéns ao casal. “Que lindo Pedro querido !!! Que benção, parabéns, coisa mais linda”, escreveu Monica Martelli. “Que legal! Parabéns família! Aqui nascem 3 pessoas. Qualquer coisa estou aqui!”, disse Thales Bretas. “Parabéns, que delícia! Bem-vindos ao amor incondicional!”, escreveu Adriane Galisteu.