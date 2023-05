Paulo Vieira revela ameaça após ser jurado no ‘Dança dos Famosos’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neste domingo, 14, Paulo Vieira foi um dos jurados do quadro Dança dos Famosos no Domingão com Huck. Durante o programa ele revelou que daria nota 10 para todos os participantes, independentemente da qualidade apresentação.

Após o programa, o humorista revelou que resolveu tomar tal atitude porque, em uma participação anterior como jurado, após ter dado uma nota 9.8 para um ator global, foi ameaçado e ainda recebeu uma ligação intimidadora da assessoria do participante.

“A última vez que eu fui lá, dei um 9.8 pra um ator que mandou um áudio para minha assessoria no maior piti, dizendo que ia me pegar na saída do Projac”, comentou, após receber críticas de internautas. A publicação já foi apagada por Paulo Viera, mas os internautas apontaram até quem poderia ser esse ator – Marcello Mello Jr., que dançava com Ana Paula Guedes, em 25 de julho de 2021.

Siga