Participante do MasterChef 2026 reclama da produção: ‘palhaçada’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Marcelo foi o eliminado do quarto episódio do MasterChef Brasil 2026. O estudante apresentou uma bisteca ao molho de cerveja com farofa de banana e bacon, mas a carne suína ficou seca e dura. O cozinheiro amador foi duramente criticado por Helena Rizzo, que afirmou que ele parecia “brincar de comidinha”. Nesta quarta-feira, 29, porém, usou as redes sociais para reclamar do formato da competição.

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“Já vou lavar minha alma aqui. Desde as gravações geral estava achando uma palhaçada essa edição ser praticamente em grupo. Pediam cozinha e botavam a gente para fazer gincana”, escreveu no X. Nos comentários, acrescentou: “Ontem mesmo alguém que cozinha muito bem saiu por conta dessas palhaçadas. Não estou justificando minha derrota, apenas provando meu ponto.”

A publicação foi feita um dia após a eliminação de Aline, que deixou o programa na noite de terça-feira, 28. O décimo episódio começou com uma prova em equipes inspirada na gastronomia latino-americana. Ao final do desafio, o time verde, liderado por Gabriela, venceu a disputa e garantiu uma vantagem para a prova de eliminação. A capitã teve o direito de escolher dois adversários que seriam impedidos de assistir à aula ministrada por Helena Rizzo sobre o prato eliminatório. Os escolhidos foram Aline e Jesuíno.

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